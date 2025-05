«Sport, cultura, comunità»: a Seriate torna la Notte bianca

A Seriate torna la «Notte bianca», sabato 17 maggio dalle 18 a mezzanotte. Un appuntamento organizzato dall’Amministrazione comunale in sinergia con le associazioni sportive e i commercianti del territorio.

Novità dell’edizione 2025 è la location, in piazza Matteotti, che si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto dedicato a sport e intrattenimento.

Il programma della Notte bianca a Seriate

Il programma prevede il ritrovo alle 17.40 con il ritrovo dell’Asd presso il centro pastorale. Alle 18 la partenza della sfilata, seguita alle 18.30 dal saluto delle autorità e dall’inizio delle presentazioni sul palco. Alle 19.30 la prima esibizione: spazio alla danza con «Sportime 1» alle 19.45 e «Ambra 1» alle 19.50. Alle 19.55 sul palco i praticanti di wushu con armi acrobatiche. Alle 20 l’estrazione della lotteria. Alle 20.30 «Sportime 2» e alle 20.30 un’altra esibizione di wushu, intitolata «I leoni cinesi». Alle 21.25 il secondo intervento di «Ambra», alle 21.30 l’esibizione della banda. Alle 21.35 un ospite speciale per un momento dedicato a «Merito allo sport». Dopo la banda alle 22.05, si terrà una sessione di «Max fitness» alle 22.10. Alle 22.25 gli esiti della lotteria, seguiti da «Spazio danza 4» alle 22.45. La serata si concluderà alle 23 con la presentazione della prima squadra dell’Aurora, vincitrice della Coppa Lombardia. In caso di maltempo la Notte bianca sarà rinviata a sabato 24 maggio.

«Tra gli appuntamenti più attesi»

«È la sintesi perfetta tra sport, cultura, comunità - commenta il sindaco Gabriele Cortesi - costruita con entusiasmo e partecipazione. Un momento in cui tutti possiamo sentirci parte di qualcosa di bello e condiviso».

«Uno degli appuntamenti più attesi dell’anno - conferma l’assessore allo sport Ester Pedrini - un’occasione per vivere Seriate tra sport, sorrisi e partecipazione. Un ringraziamento a tutte le associazioni presenti, che portano avanti un grande lavoro durante l’arco di tutto l’anno».

«Valorizza la città»

Protagonisti anche i commercianti, come sottolinea l’assessore al Commercio e vicesindaco Dimitri Donati: «Un evento che valorizza la città e le sue energie positive. La collaborazione tra assessorati, associazioni e operatori economici è il vero motore di questa festa. Il commercio di vicinato è una ricchezza per Seriate e iniziative come questa contribuiscono a tenerlo vivo e dinamico».