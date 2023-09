Stezzano, armato di mannaia rapina un negozio: fermato sospettato

Minuti di paura giovedì 7 settembre attorno alle 12,30 all’interno del negozio della catena «Dm» a Stezzano: un uomo è entrato nel punto vendita di prodotti per la cosmesi situato lungo la circonvallazione brandendo una mannaia, con la quale ha minacciato le cassiere per farsi consegnare il denaro che c’era nei registratori di cassa. Le dipendenti del punto vendita non hanno potuto far altro che assecondare le richieste dell’uomo, che ha picchiettato la mannaia più volte sulle casse. Arraffato il bottino – l’esatto ammontare è ancora in corso di quantificazione –, l’uomo si è dileguato a piedi, attraversando la tangenziale e scomparendo nei campi dall’altra parte della strada.