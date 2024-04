Stezzano, si raccolgono i libri usati: in cambio buoni spesa al centro commerciale

In occasione della Giornata mondiale del libro, che si celebra il 23 aprile, il centro commerciale Le Due Torri di Stezzano organizza un fine settimana che punta a dare ai libri una nuova vita. Protagonisti saranno i lettori e i volumi che, per una ragione o per un’altra, non trovano più spazio negli scaffali di casa. Sabato 20 e domenica 21 aprile, chiunque si rechi all’apposito point «SvuotaLibreria» allestito nella galleria principale dello shopping center di Stezzano portando i libri che non legge più, riceverà in cambio dei buoni da spendere nei negozi del centro.

Donando dai 10 ai 15 libri si riceverà in cambio un buono da 10 euro, tra i 16 e i 20 libri un buono da 15 euro, oltre i 20 libri un buono da 20 euro. Si potrà ricevere solamente un buono al giorno che non supererà i 20 euro, anche se il numero dei volumi sarà superiore alle 20 unità. Verranno accettati romanzi, libri per bambini, libri di narrativa, fumetti in buono stato, guide turistiche e dizionari se editi da meno di 2 anni. Non verranno invece presi in considerazione testi scolastici, enciclopedie, manuali tecnici, vocabolari datati, testi in lingua straniera, libri per adulti, libri sottolineati, evidenziati, rovinati, pasticciati o con pagine mancanti.