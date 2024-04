Sventata a Lallio la solita truffa dei finti tecnici

A Lallio è scattato l’allarme per alcuni truffatori che, nei giorni scorsi, hanno fatto capolino tra le vie del paese spacciandosi per finti tecnici di A2A e Uniacque . Il metodo ormai è quello canonico e consolidato: una volta aperta la porta le vittime si trovano davanti due persone provviste di falso tesserino di riconoscimento o addirittura divisa, le quali chiedono di entrare in casa per alcune verifiche .

Questa volta, per rendere ancora più credibile la sceneggiata, hanno addirittura dato vita a una falsa telefonata «in diretta» a un parente delle possibili vittime, facendo finta di parlare con un nipote o un figlio per rendere ancora più credibile la loro identità e il motivo della visita. Tra le principali vittime, come al solito, i più anziani e le persone fragili, che però questa volta non sono caduti nella trappola: a quanto pare, la truffa non si è concretizzata con i finti tecnici che sono stati allontanati senza riuscire a entrare in casa.