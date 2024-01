Tarlo asiatico, focolaio a Curno e Treviolo: ecco cosa sapere

A Treviolo e Curno è stato individuato un focolaio di Anoplophora glabripennis, un insetto proveniente dall’Indocina, molto probabilmente attraverso bancali e container in legno infetto, altamente nocivo per molte specie di latifoglie ornamentali, arboree e arbustive sia in ambito forestale che urbano.La lotta a questi parassiti prevede la sorveglianza e la distruzione per legge delle piante infestate.