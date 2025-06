Tenta un furto in pasticceria con il piccone, arrestato a Gorle

L’uomo, con una vistosa ferita alla mano, era stato notato da alcuni testimoni mentre si allontanava dal locale, la cui vetrata era stata infranta con un piccone ritrovato poco distante, macchiato di sangue. Le indagini hanno permesso di collegarlo anche a un furto consumato poco prima in città, ai danni di un esercizio commerciale in via Bianzana. In suo possesso sono stati rinvenuti un power bank e uno zainetto, risultati rubati nel secondo colpo. Giunto in caserma, è emerso che l’uomo era già stato denunciato la sera precedente dalla Polizia per insolvenza fraudolenta. Inoltre, gli era stato notificato un ordine di carcerazione con pena sospesa per 4 mesi e 28 giorni di reclusione.