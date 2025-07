Torna il torneo calcio pulcini in ricordo di Yara Gambirasio: oltre 1.500 bambini in gara

È stata presentata nella mattinata di mercoledì 2 luglio a Bruxelles, nel cuore del Parlamento Europeo, la decima edizione del Torneo internazionale di Calcio Pulcini a 7 «La Passione di Yara» (2015-2016), organizzato dall’Accademia Calcio di Valbrembo in collaborazione con il Gsd Paladina Calcio. La presentazione è stata resa possibile grazie all’euro deputata e vice-segretaria della Lega, Silvia Sardone: «Innanzitutto voglio fare i miei complimenti alle società e alle associazioni coinvolte nell’organizzazione di questo torneo: la memoria di Yara è più viva che mai grazie al loro lavoro e al loro amore. Lo sport rappresenta un autentico veicolo di educazione, con l’obiettivo di contribuire a un’idea di società in grado di supportare soprattutto i più giovani da un punto di vista sociale: nulla meglio di una competizione sportiva poteva quindi ricordare la passione e l’impegno di Yara. Amicizia, condivisione, rispetto: sono questi i valori fondamentali, che vedremo in campo a Valmbrembo, necessari per un futuro più solido».

In campo 30 squadre maschili

La manifestazione, che ogni anno coltiva la memoria di Yara Gambirasio e sostiene l’associazione «La Passione di Yara», si terrà da venerdì 12 settembre a domenica 14 settembre al Centro Sportivo di Valbrembo (Bergamo) e vedrà la partecipazione nella fase finale di ben 30 squadre maschili (sei in più rispetto alla scorsa edizione) di livello e spessore nazionale e internazionale.

Quest’anno scenderanno in campo: Inter, Juventus, Torino, Atalanta, Parma, Sampdoria, Milan, Monza, Genoa, Albinoleffe, Cremonese, Como, Bologna, LokomotivaZagabria, Spezia, Athletic Palermo, Jonia Calcio, Brembate Sopra, ASD Brusaporto, FBC Seregno, Sisport Torino, Superba Calcio, Madonnetta, Hibernians Malta, Calcio Vittoria, Alto Academy, Ispica, Spartak Trnava, Borgoricco United e La Passione di Yara, la squadra di Pulcini dell’Accademia Calcio che porta il nome dell’Associazione La Passione di Yara. Per il torneo femminile Under 12 ci saranno invece Inter, Milan, Brescia, Atalanta, Parma e Albinoleffe e per la partita di calcio special Torino e Atalanta.

Il concerto tributo agli 883

Il torneo prenderà il via venerdì 12 alle 15 con la fase di qualificazione del torneo maschile e con il torneo femminile (fase a gironi e finale). Nella mattinata di sabato 13 settembre, dalle 9 alle 20, continueranno le fasi a gironi del torneo maschile e, alle 14.30, si terrà la presentazione delle squadre con una sfilata per il paese, partendo dal Comune di Valbrembo fino al Centro Sportivo, dove si terrà l’inaugurazione ufficiale del campo. Alle 20 la festa continuerà per tutti al Centro sportivo con un concerto tributo agli 883. Domenica 14 si decreterà la squadra vincitrice del torneo maschile e si terranno le premiazioni di tutte le squadre. Durante le giornate non mancheranno ospiti e sorprese, che aggiungeranno interesse e partecipazione alla giornata. Complessivamente tra preliminari, che si sono tenuti da nord a sud in primavera, e fasi finali, il Torneo riunirà nel nome di Yara oltre 100 squadre e 1.500 bambini.

Il ricordo di Vialli, Morosini, Astori e Mondonico