Treno per Orio, 8 le offerte: chiusa la gara da 121 milioni

L’interesse c’è stato, e anche con un discreto numero di «contendenti». Sono otto le offerte presentate per la gara europea per la realizzazione del nuovo collegamento ferroviario tra l’aeroporto di Orio al Serio e la stazione di Bergamo. Massimo riserbo sugli operatori economici che hanno avanzato la proposta: la gara europea, bandita da Rete ferroviaria italiana (Rfi, Gruppo Fs Italiane) e pubblicata in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a fine novembre, aveva come deadline le ore 12 di lunedì 30 gennaio , poi dalle 15 è iniziata la fase di esame delle offerte. Ieri è emerso il computo delle proposte presentate; nei prossimi giorni, verosimilmente, se ne saprà di più sull’identikit degli operatori e sull’esito.