Treviolo, crolla il tetto di un edificio: chiusa una strada

Attimi di apprensione nella mattinata di domenica 2 marzo a Treviolo, in via Risorgimento, dove il crollo parziale del tetto di una vecchia corte disabitata ha richiesto l’intervento delle autorità per mettere in sicurezza l’area.

L’allarme è scattato quando alcuni residenti hanno segnalato un forte rumore proveniente dall’area dell’edificio. Giunti sul posto, i vigili del fuoco di Bergamo e le autorità locali hanno constatato che una porzione del tetto era collassata all’interno della struttura, senza però interessare la strada principale. Per precauzione, un piccolo tratto di via Risorgimento è stato temporaneamente chiuso al traffico fino a quando non verranno effettuati i necessari controlli da parte di periti per garantire la sicurezza dell’intero stabile. L’area è stata transennata, per impedire gli accessi.