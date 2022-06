Un sabato a rischio scioperi e ritardi per il trasporto aereo

Da una parte Ryanair si affretta a precisare che «le sigle sindacali che hanno indetto lo sciopero non hanno iscritti tra i nostri equipaggi e per questo motivo non sono riconosciute da Ryanair. Le stesse sigle hanno proclamato lo sciopero dello scorso 8 giugno presso le nostre basi italiane ma l’agitazione non ha avuto alcun seguito né adesione da parte degli equipaggi Ryanair». E in effetti in quell’occasione i maggiori disagi si erano verificati per la contemporanea agitazione del personale Enav.