Un supermercato a Torre Boldone, l’idea divide. Il sindaco: «Un’opportunità»

«Avremmo voluto essere coinvolti in merito alla decisione da prendere, non quando i giochi ormai sono fatti». Così sintetizza la sua delusione Carlo Marcelli, capogruppo della lista di minoranza «Abitare Torre Boldone», in merito al mancato coinvolgimento sull’opportunità, o meno, di dare il via alla costruzione di un nuovo supermercato nel terreno che si estende tra via Palazzolo ed il Palazzetto dello Sport (zona Poste). «La notizia ci è stata data in coda all’ultimo consiglio comunale, quando la maggioranza ci ha messo al corrente che era stato depositato all’ufficio tecnico il relativo progetto esecutivo - racconta Marcelli -. Siamo al fatto compiuto. In sostanza, su un terreno che ad oggi è caratterizzato da una dicotomia pubblico– privato (circa metà dello spazio è di proprietà comunale), il proprietario privato ha richiesto di poter edificare un capannone di circa 2mila mq con relativo ampio parcheggio, adibito a supermercato».