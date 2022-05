Una ciclo-pedonale paesistica collegherà Seriate a Pedrengo - La mappa

È un tratto di pista ciclo-pedonale di appena 1.500 metri ma tanto basta per far sognare che in un futuro si possa inforcare la bicicletta a Valbondione e finire l’escursione a Montodine (foce del Serio in Adda) dopo circa 80 km come un tuffo nel verde, nel silenzio, nella natura, accosto all’acque del Serio fra scorci naturalistici unici. «Un tratto che non esiste in tutta Italia» si entusiasma Dimitri Donati già presidente del Parco del Serio ora assessore ai lavori pubblici di Seriate che ha pensato a questa realizzazione e continua a pensarci, supportato anche da Claudia Terzi assessore regionale alle infrastrutture alla quale non piacciono proprio quei frammenti di pista che iniziano e finiscono nel traffico. Ergo serve un sistema continuo di ciclo-pedonali. Giovedì mattina 26 maggio in municipio a Seriate la presentazione del nuovo tratto che unisce Seriate a Pedrengo.