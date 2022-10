Dopo Dalmine un’altra spaccata sulla «525»: ferramenta nel mirino

Ladri scatenati nelle ultime notti nella Bergamasca: dopo l’episodio della notte tra giovedì e venerdì a Dalmine, dov’era stata sfondata la vetrina di un negozio di telefonia tra l’altro con l’utilizzo di una Porsche Cayenne, nella notte tra venerdì e sabato i ladri – forse la stessa banda – sono entrati in azione a Lallio. Qui è stata presa di mira la Ferramenta Facchinetti, situata in via Provinciale.