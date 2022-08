Vacanze, a Orio il weekend prende il volo: previsti 180mila passeggeri fino a lunedì

L’obiettivo è ormai alla portata e il primo fine settimana di agosto non potrà che dare una mano a raggiungerlo: con 180mila passeggeri in transito dall’aeroporto di Orio al Serio tra venerdì 5 agosto e lunedì 8, si rivedono praticamente i livelli di traffico di tre anni fa. Da sempre uno dei weekend più movimentati dell’anno, quello che si apre oggi è con ogni probabilità il penultimo dell’esodo estivo verso le località di villeggiatura, anche se quest’anno la voglia di volare si è rivista fin dalla primavera. Si va dai 132 voli in partenza nella giornata di oggi, venerdì 5 agosto ai 138 di domenica 7 agosto, con una media di un decollo ogni dieci minuti (tenendo conto del rallentamento negli orari notturni dell’attività aeroportuale). Attive in queste settimane tutte le 130 rotte servite dal Caravaggio in Italia e all’estero, con una percentuale di riempimento degli aeromobili tornata altissima (i voli sono quasi tutti pieni) dopo i lunghi mesi dell’emergenza pandemica.