Villa d’Almè, pezzi di cemento sulla statale: traffico in tilt. Strada riaperta - Foto/video

VAL BREMBANA. All’altezza del bivio per Campana verso le 16 si sono staccati alcuni pezzi del manto in cemento che ricopre la parete rocciosa lungo la 470. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri e Anas. Code in tutta la zona. Dopo una fase a senso alternato, verso le 18,20 la statale è stata completamente riaperta.