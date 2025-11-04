Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Hinterland
Martedì 04 Novembre 2025

Villa di Serio, addio a Luigi Savoldi: «Merito suo se siamo tra i paesi più ricicloni»

IL LUTTO. L’imprenditore aveva 91 anni.

Paola Rizzi
Paola Rizzi
L’imprenditore Luigi Savoldi
L’imprenditore Luigi Savoldi

È stato a capo di una delle imprese leader nel settore dei servizi per l’ambiente, Luigi Savoldi, imprenditore di Villa di Serio mancato domenica all’età di 91 anni. Ha segnato mezzo secolo di storia del paese con la sua generosità e forza innovativa e aggregativa.

«Con don Achille, curato in quegli anni – ricorda il sindaco Mario Morotti -, si è iniziata una raccolta di stracci, carta e ferro che abbiamo trasformato in raccolta differenziata dei rifiuti finalizzata a raccogliere fondi per la costruzione del nuovo oratorio. Non esisteva allora la raccolta differenziata nemmeno a livello nazionale, ma l’idea dei giovani dell’oratorio di portare i rifiuti da Luigi, il rottamaio, che si era reso disponibile a ritirarli, è stata vincente perché con i soldi ricavati è stato possibile contribuire alla costruzione dell’oratorio. Luigi è stata una persona generosa che apriva la porta a tutti quelli che avevano bisogno di aiuto. Ritirava stracci e ferro che in quegli anni venivano gettati anche sulla riva del Serio. La gente li andava a cercare lungo il fiume, li caricava sulle carriole e li portava da lui che li pagava. Luigi ha fatto solo del bene alla comunità».

Luigi Savoldi e l’impresa fondata dal padre

La nascita dell’impresa Savoldi si deve a Pasquale, padre di Luigi che con il figlio inizia una piccola attività artigianale di raccolta stracci, carta e rottami in paese con un obiettivo allora all’avanguardia, quello di dare valore ai materiali recuperati. Correva l’anno 1952 e due anni dopo venne costruito in piccolo capannone per lo stoccaggio dei materiali. Il salto in qualità nel 1970 quando Luigi porta l’attività di raccolta e commercio di rottami a ingrandirsi con due capannoni. Anno dopo anno la piccola attività artigianale potenzia i servizi di riciclo grazie alla lungimiranza di Luigi e alla passione del figlio Marcello. A inizio anni 2000 l’azienda si è trasferita ad Albano Sant’Alessandro. Se da anni Villa di Serio entra a pieno titolo nella graduatoria dei Comuni Ricicloni di Legambiente lo deve proprio all’intuizione di Luigi che ha saputo stimolare la comunità nella raccolta differenziata dei rifiuti.

«Mio padre – lo descrive con emozione il figlio Marcello - ci ha trasmesso valori come amore, fede, carità e rispetto reciproco. La nostra famiglia era unita e allargata perché lui considerava gli operai come figli». Oltre a Marcello, Luigi lascia le figlie Giovanna, Cristina e Lorena. Il funerale si è svolto martedì 4 novembre nella parrocchiale di Villa di Serio. La salma è stata tumulata a Scanzorosciate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Scanzorosciate
Villa di Serio
Ambiente
inquinamento
Risorse naturali
Economia, affari e finanza
Economia (generico)
Politica
Enti locali
Mario Morotti
Paola Rizzi
legambiente