Voli verso la Bulgaria: nuovo collegamento da Orio a Varna con Wizz Air

Varna diventa così la seconda destinazione bulgara (dopo Sofia) servita dall’aeroporto bergamasco, portando a 10 il numero totale di rotte da Bergamo verso l’Est Europa: una rete in continua espansione che consolida il ruolo di Wizz Air come compagnia di riferimento per i collegamenti tra Italia e l’Europa orientale. La nuova rotta fa parte dell’iniziativa Customer First Compass, un piano di investimento da 14 miliardi di euro in 3 anni, che punta a offrire un’esperienza di viaggio sempre più accessibile e su misura per i passeggeri.