Volo d’urgenza dell’Aeronautica per un bambino di 9 anni da Catania a Bergamo

Trasporto sanitario d’urgenza per un bimbo di nove anni trasferito con da Catania a Bergamo con velivolo Falcon 900 dell’Aeronautica Militare. Lo rende noto l’Aeronautica militare. Il bimbo è stato trasferito dall’azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione Garibaldi di Catania all’Istituto scientifico Eugenio Medea di Bosisio Parini, in provincia di Lecco. Il bambino è stato trasportato con un velivolo Falcon 900 del 31° Stormo dell’Aeronautica militare, basato a Ciampino. Il volo, che ha imbarcato a Catania il piccolo accompagnato da un’équipe medica e dalla mamma, è poi partito alla volta dell’aeroporto di Bergamo, per raggiungere in tempi brevi la struttura ospedaliera lombarda.