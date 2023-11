Volo Lamezia-Orio cancellato per maltempo, disagi per 200 passeggeri

Notte da incubo per oltre duecento viaggiatori, tra cui alcuni bergamaschi, che dalle 22 di domenica sera - 12 novembre - sono rimasti bloccati, loro malgrado, all’interno dell’aeroporto di Lamezia Terme, senza poter partire per raggiungere Orio al Serio. A causa di una forte pioggia e del vento che si abbatteva sulla zona, l’aereo della compagnia lowcost irlandese Ryanair, la cui partenza per Bergamo era prevista alle 23, non è riuscito ad atterrare per poter poi far salire i viaggiatori. Il pilota ha così avvertito la torre di controllo dello scalo calabrese che le condizioni meteo erano talmente avverse da non consentire un atterraggio in sicurezza. Dunque il velivolo, senza passeggeri ma soltanto con l’equipaggio a bordo, è stato dirottato per l’atterraggio in un altro scalo.

A quel punto tantissimi pendolari che dovevano raggiungere Bergamo e la provincia di Milano per iniziare la settimana lavorativa in Lombardia, fin dalle 22,30 hanno atteso invano il volo, che poi alla mezzanotte è stato definitivamente cancellato con la spiegazione riportata agli stessi passeggeri dal personale dello scalo calabrese. Nel contempo dallo scalo di Lamezia Terme è stato avvisato l’aeroporto di Orio al Serio: il volo in arrivo poco dopo la mezzanotte non sarebbe giunto a destinazione perché appunto non partito per il maltempo. Nessun disagio allo scalo di Orio, dove non era infatti previsto un volo di rientro a Lamezia subito dopo l’arrivo di quello poi cancellato nel cuore della notte.