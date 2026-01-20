Burger button
Cronaca / Hinterland
Martedì 20 Gennaio 2026

Zanica, scontro tra un’auto e una moto: 17enne soccorso in codice rosso

L’INCIDENTE. Sbalzato per quattro metri, ha rimediato un trauma all’addome e al torace. Sul posto anche vigili del fuoco e carabinieri.

Pietro Giudici
Pietro Giudici
Redattore
La moto coinvolta nell’incidente a Zanica
La moto coinvolta nell’incidente a Zanica
(Foto di Colleoni)

Zanica

Sarebbe grave il motociclista di 17 anni coinvolto martedì pomeriggio (20 gennaio), intorno alle 17,30, in un violento scontro con un’automobile a Zanica, lungo la provinciale 120. Secondo le prime informazioni disponibili, il ragazzo è stato trasportato ancora cosciente all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Sbalzato per quattro metri

Ma le ferite procurate in seguito all’impatto in via Comun Nuovo sono serie: è stato sbalzato per quattro metri cadendo sull’asfalto, procurandosi un trauma al torace e all’addome. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Bergamo, insieme a un’ambulanza e a un’automedica per prestare i primi soccorsi al giovane.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Zanica
Bergamo
Disastri, Incidenti
Incidenti nei trasporti
vigili del fuoco
Carabinieri