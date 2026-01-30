Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
L'Eco di Bergamo Incontra / Bergamo Città
Venerdì 30 Gennaio 2026

«Corriamo per il gusto di stare insieme». Il presidente dei Runners Bergamo: «Io tedoforo, dedico quei 200 metri a mia moglie»

L’INTERVISTA. Un altro runner tra i tedofori: è Mario Pirotta, presidente dei Runners Bergamo. Nel 2027 un progetto speciale, ora la Fiaccola olimpica: «La dedico a mia moglie: si è messa a correre pure lei».

Fabiana Tinaglia
Fabiana Tinaglia
Caposervizio

Bergamo

«Il 2 febbraio arriverà la fiaccola olimpica a Bergamo per le Olimpiadi Milano Cortina e sono stato prescelto: sarò uno dei tedofori di Bergamo». Mario Pirotta è emozionato, come sportivo sicuramente, ma anche come bergamasco e come presidente dei Runners Bergamo, associazione sportiva che a Bergamo raccoglie centinaia di iscritti e organizza manifestazioni all’insegna della corsa.

L’obiettivo è stare insieme

«È un’emozione grande per una persona che vive di sport e vive lo sport». E il riferimento ai «Runners» è inevitabile: «A Bergamo nascono nel 2002 da una iniziativa di un gruppo di amici. Nel 2025 abbiamo raggiunto i 700 iscritti, ora per quest’anno stiamo ancora facendo tesserati». Con una mission specifica: «Quella di essere un gruppo che non rincorre la vittoria: ovviamente si corre per migliorarsi, per fare dei bei risultati però non c’è l’obiettivo di vincere un campionato, di vincere per forza, ma c’è l’obiettivo di stare insieme; di essere in tanti con una passione condivisa».

Ora che correre è anche un po’ una moda: «Ma è anche un’indicazione medica: il movimento è importante, è uno stile di vita, ed è vero che adesso c’è molta più gente a correre e lo noti anche dalle tante maratone e dai numeri che fanno le gare con migliaia di iscritti». E anche i «Runners» fanno i loro numeri: «Ci piace organizzare nonostante le fatiche legate alla burocrazia - spiega -. Noi riusciamo grazie a tutta una serie di volontari che sono bravissimi e preziosissimi. Il nostro fiore all’occhiello è la Mezza sul Brembo e non dimentichiamoci la Millegradini, nell’ultima edizione in versione notturna».

Poi c’è un sogno nel cassetto: «Che però non dico» sorride e aggiunge: «Non lo dico perché è una cosa molto impegnativa e devo organizzarmi bene: nel 2027 Bergamo sarà Città europea dello Sport e sarà il 25esimo anno dei runners».

Intanto in questi giorni il pensiero è alle Olimpiadi: «In quei 200 metri penserò che mi piacerebbe correre un pochino di più i 200 metri». E c’è una dedica speciale: «La Fiamma olimpica la dedico alla mia famiglia che mi sta seguendo da anni. Mia moglie si è messa pure a correre perché si è stancata di seguirmi e aspettarmi. Un giorno mi ha detto: “Adesso mi metto a correre anche io” - sorride -. E’ una vita che mi seguono, una vita che li trascuro perché lo sport è anche questo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Sport
atletica leggera
Evento sportivo
Tempo libero
Turismo
Politica
governo
Mario Pirotta
Fabiana Tinaglia
runners bergamo
Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026