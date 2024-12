Il giornalista: «Cambiamenti climatici, stop alle fake news»

«L’aumento della temperatura media globale, dovuto all’emissione di gas serra delle attività umane con la rivoluzione industriale, provoca il surriscaldamento globale e i conseguenti cambiamenti climatici che si manifestano in eventi estremi come ondate di calore o pioggia concentrata, lo vediamo anche sul nostro territorio»: Diego Colombo , giornalista de L’Eco di Bergamo e coordinatore del supplemento mensile di Ambiente, ecologia e green economy eco.bergamo de L’Eco spiega in modo semplice quello che sta accadendo in ambito ambientale al nostro pianeta.