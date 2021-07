Preparare un calzone farcito

Il calzone è una specialità gastronomica italiana nella quale un ripieno di vario genere viene racchiusa in un involucro di pasta lievitata, e successivamente cotta al forno o fritta. In questo secondo caso assume una diversa denominazione, potendosi definire pizza fritta nella tradizione napoletana, panzerotto in quella pugliese, pidone, calzone fritto e diavola in quella siciliana e calzone fritto in quella salentina. Ne esiste anche una versione abruzzese detta calcione.

Si tratta di un prodotto, originario della cucina napoletana e della cucina pugliese. Tuttavia le due ricette si distinguono per la natura degli ingredienti che un tempo ne caratterizzavano la farcitura. È anche diffuso nella cucina lucana in cui esiste una variante dolce. La larga diffusione di questo genere di prodotti, ha determinato la comparsa di un gran numero di possibili varianti delle ricette introducendo ingredienti propri del territorio nel quale vengono prodotti.