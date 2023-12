Capodanno in quota, ecco dove andare sulle montagne bergamasche

La tradizione nacque nel 1984, per volontà dell’allora parroco di Vilminore don Giovanni Plebani. «All’inizio salivano in tre persone - racconta l’attuale parroco, don Angelo Scotti, che presiederà la celebrazione -. Fatta eccezione per la sospensione negli ultimi anni legata alla pandemia, la celebrazione c’è sempre stata. Il gruppo negli anni è cresciuto: dipende dal meteo, ma solitamente siamo una quarantina di persone».

In Val Seriana

Anche in Valle Seriana un gruppo di amici della montagna da anni si trova in quota, ma in questo caso al mattino del primo giorno dell’anno. L’appuntamento è sulla croce di vetta del Pizzo Formico, che separa Clusone dalla Val Gandino, a quota 1.632 metri: fu don Martino Compagnoni, storico direttore del Patronato San Vincenzo di Clusone, a dar vita a questo appuntamento nel 1970. Anche in questo caso il ritrovo è saltato solo negli anni della pandemia. Negli ultimi tempi don Martino, classe 1927, ha ceduto il passo a sacerdoti più giovani, ma la tradizione non si è interrotta.