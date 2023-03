Creattiva al via, arti manuali in vetrina alla Fiera fino a domenica - Foto e video

Ha preso il via giovedì 2 marzo a Bergamo Craettiva, la fiera internazionale delle arti manuali ideata e organizzata da Promoberg. L’appuntamento primaverile della manifestazione, giunta alla sua ventisettesima edizione, animerà il polo fieristico di Via Lunga da oggi fino a domenica 5 marzo. Tra gli stand è possibile scoprire 208 realtà provenienti da 12 paesi stranieri e da 15 diverse regioni italiane. In alternativa, ci si può iscrivere a uno dei numerosi corsi in programma, molti dei quali gratuiti: dal cucito creativo alla realizzazione di anelli in legno o di borse all’uncinetto, fino alle tecniche shabby per «anticare» un tavolo rovinato, trasformandolo nel pezzo forte di una cucina. «A Creattiva, più che trovare prodotti già finiti, ci si può sbizzarrire a scegliere tutti i vari componenti che consentono di crearli: una caratteristica che piace tantissimo» spiega Carlo Conte, Direttore operativo Promoberg.