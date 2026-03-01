Burger button
Sport / Bergamo Città Domenica 01 Marzo 2026

Addio a Rino Marchesi, dall’Atalanta al grande calcio italiano

IL LUTTO. Cresciuto nel vivaio nerazzurro e protagonista con la Dea tra il 1957 e il 1960, aveva 88 anni: da giocatore vinse con la Fiorentina, da allenatore guidò Napoli, Inter e Juventus, sfiorando lo scudetto in azzurro.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Rino Marchesi con la maglia nerazzurra
Rino Marchesi con la maglia nerazzurra

Il mondo del calcio piange Rino Marchesi, scomparso a 88 anni (ne avrebbe compiuti 89 a giugno). Un nome legato anche alla storia dell’Atalanta, dove tutto ebbe inizio. Cresciuto nel vivaio nerazzurro, Marchesi vestì la maglia della Dea tra il 1957 e il 1960, collezionando 120 presenze e 10 gol tra campionato e coppe. Difensore e centrocampista di affidabilità e temperamento, mosse a Bergamo i primi passi di una carriera che lo avrebbe portato ai vertici del calcio italiano.

Rino Marchesi (a sinistra) e Ferruccio Valcareggi, Roma, 3 dicembre 1978
Rino Marchesi (a sinistra) e Ferruccio Valcareggi, Roma, 3 dicembre 1978
(Foto di ARCHIVIO ANSA)

Nato a San Giuliano Milanese, ma fiorentino d’adozione, esordì in Serie A con la Fiorentina il 25 settembre 1960. A Firenze rimase fino al 1966, conquistando due Coppe Italia, la Mitropa Cup e la storica Coppa delle Coppe 1960-61, vinta nella doppia finale contro i Rangers. In azzurro con la Nazionale collezionò due presenze, debuttando il 15 giugno 1961 a Firenze nell’amichevole vinta 4-1 contro l’Argentina. Da calciatore indossò anche le maglie di Lazio e Prato. Appese le scarpe al chiodo, intraprese la carriera da allenatore nel 1973 a Montevarchi. Guidò diverse realtà di provincia – Mantova, Ternana, Avellino, Como, Udinese, Venezia, SPAL e

Un'immagine dell'ex allenatore Rino Marchesi
Un'immagine dell'ex allenatore Rino Marchesi

Lecce – prima di sedersi su panchine prestigiose come quelle di Napoli, Inter e Juventus. Con il Napoli sfiorò lo scudetto nel 1981, chiudendo al terzo posto, e fu il primo allenatore italiano di Diego Armando Maradona. Alla Juventus lavorò in una fase di transizione, con una squadra a fine ciclo dopo l’era Platini. La retrocessione con il Lecce nel 1994 segnò di fatto la chiusura della sua carriera tecnica. È stato proprio il Napoli a dare notizia della scomparsa: «Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Rino Marchesi, icona del calcio ed esemplare professionista alla guida tecnica degli azzurri dal 1980 al 1982 e dal 1984 al 1985».

