Addio a Rino Marchesi, dall’Atalanta al grande calcio italiano

Il mondo del calcio piange Rino Marchesi, scomparso a 88 anni (ne avrebbe compiuti 89 a giugno). Un nome legato anche alla storia dell’Atalanta, dove tutto ebbe inizio. Cresciuto nel vivaio nerazzurro, Marchesi vestì la maglia della Dea tra il 1957 e il 1960, collezionando 120 presenze e 10 gol tra campionato e coppe. Difensore e centrocampista di affidabilità e temperamento, mosse a Bergamo i primi passi di una carriera che lo avrebbe portato ai vertici del calcio italiano.