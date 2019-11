Addio Kavanagh, uomo dei record L’australiano viveva a Bergamo

Sue due prime volte per il continente australe: nessun connazionale era infatti riuscito a vincere un GP e una gara al Tourist Trophy. Nel 1952, dopo un terzo e 3 secondi posti nel Mondiale, sfatò il primo tabù conquistando il GP Ulster della classe 350 in sella alla Norton: dopo 2 ore di gara rifilò 1’22” all’irlandese Reg Armstrong. Concesse il bis l’anno dopo nella 500. Passato alla Moto Guzzi colse tre vittorie, sempre in 350: al GP Belgio 1954, al GP Olanda 1955 e al TT del 1956.