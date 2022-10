Agnelli Tipiesse, debutto vincente in casa. Ma la matricola Tinet Prata la fa soffrire

Trascinata da un grande Padura Diaz, autore di 25 punti e premiato come miglior giocatore dell’incontro , la compagine bergamasca allenata da Graziosi - che nella prima giornata aveva vinto in trasferta nel derby contro Cantù - si è imposta in quattro set con i parziali di 25-22, 20-25, 25-23, 25-20. Con l’italocubano è emerso anche capitan Cominetti che ha messo a terra 16 punti giocando con grande grinta nel match di domenica 16 ottobre.