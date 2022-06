Agnelli Tipiesse, l’olandese Held per sognare la SuperLega

Un tulipano per far rifiorire il grande sogno della promozione in SuperLega dell’Agnelli Tipiesse, appassito nella stagione appena conclusa anche per «colpa» sua, oltre che di un altro nuovo acquisto della formazione bergamasca: Roberto Cominetti. Si perché Tim Held – olandese, classe 1998, laterale di 195 centimetri di altezza – giocava con Cominetti nella Conad Reggio Emilia che ha eliminato a sorpresa l’Agnelli Tipiesse nelle semifinali dei playoff promozione. Di più: è stato proprio un sui ace a chiudere i conti nella decisiva gara3. Pensare che un anno fa, di questi tempi, Held era finito a Reggio perché in sostanza non l’aveva cercato nessun altro. E non ha problemi ad ammetterlo. Oggi, dodici mesi dopo, è stato uno dei pezzi pregiati del mercato e ha potuto scegliere lui dove andare. E ha scelto Bergamo. «Quando è arrivata la telefonata dell’Agnelli Tipiesse per me è stato un onore – racconta – perché è una società che lavora benissimo da tanti anni e vuole puntare sempre al massimo. Una sfida che ho accettato subito e che mi sta dando una grande carica. E poi ritengo Gianluca Graziosi il tecnico ideale per la mia crescita individuale. E poi avevo bisogno di sentire fiducia e di non essere più un’alternativa, come era successo prima a Pineto in A3 e poi a Reggio Emilia in A2».