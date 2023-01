Al Monte Pora arriva la meglio gioventù: due giorni di gare con i talenti del futuro

Due giorni con il futuro al cancelletto. Venerdì 20 gennaio e sabato 21 il Monte Pora torna a essere teatro dello sci internazionale con la firma organizzativa dello Sci Club Radici Group . Al via sulla pista Cima Pora quattro giganti (due maschili e due femminili) validi per il circuito Fis Njr, la kermesse internazionale Giovani (per atleti nati dal 2002 al 2006) che è stata spesso il trampolino privilegiato per il salto dei baby talenti bel gotha della disciplina.