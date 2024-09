Al via la stagione della Serie B interregionale: l’Unica BluOrobica riceve il Pizzighettone

Comincia sabato 28 settembre la stagione dell’Unica BluOrobica Bergamo nella Division C del campionato di Serie B maschile interregionale. La formazione bluarancio, alla seconda stagione consecutiva nella categoria, esordirà tra le mura amiche (ore 20,30 Centro sportivo Italcementi, via dello Statuto) affrontando il Pizzighettone.

Fuori Dembelè e Odiphiri

Nella BluOrobica saranno sicuramente assenti per motivi di salute i due giovani lunghi Mamadou Dembelè ed Efe Odiphrim, mentre il capitano Alexander Simoncelli dovrebbe recuperare dall’influenza. Certa invece la presenza del centro sloveno Ljubisa Markovic e degli under Andrea Doneda, Federico Mazzoleni, Matteo Morelli, Lorenzo Leoni, Ruggero Renella, Andrea Nespoli, Alessandro Dore, Alessandro Carparelli e Luca Adami, in ballottaggio per l’ultima maglia Fabio Pagnoncelli e Gabriele Pezzotta.