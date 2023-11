Alla BB14 il derby stracittadino: onorevole la prova della Blu Orobica

A vincere il derby cittadino dell’ andata di regular season della serie B interregionale è stata la BB14 che ha superato la Blu Orobica per 78-67. L’ attesa sfida si è disputata la sera di mercoledì 15 novembre sul parquet del Centro Sportivo Italcementi. Ha prevalso, dunque, il team anagraficamente più esperto con i giovani avversari, tuttavia, capaci di rimanere in partita per tre quarti della partita. Successo, in ogni caso, meritato dal quintetto di coach Grazzini in grado di condurre nel punteggio per gli interi 40 minuti di gioco. I parziali per renderci conto del film della gara: 22-27 (decimo minuto) 35-47 (all’ intervallo lungo) 55-65 (mezz’ora) con finale ribadiamo 67-78.