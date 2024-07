Venti i giocatori che hanno lavorato agli ordini di Gasperini: i diciassette convocati, con l’esclusione di de Roon e Koopmeiners, infortunati, più i cinque Under aggregati . Oggi si aggiungerà Toloi, che ha goduto di un giorno di permesso. La cattiva notizia, per i tifosi, è che non potranno assistere a nessun allenamento della squadra a Zingonia perché, con il campo principale fuori uso, non ce n’è nessun altro con una tribuna capiente. La buona notizia è che l’Atalanta disputerà probabilmente tre amichevoli in provincia , così i supporter nerazzurri potranno applaudirla.

Col Real Madrid assente solo Scalvini

De Roon e Koopmeiners sono stati convocati, ma sono reduci dai problemi fisici che hanno causato il doppio forfait a Euro 2024. Marten si è dovuto fermare per una lesione tra il primo e il secondo grado del bicipite femorale, Teun per un problema all’adduttore. I due olandesi si sono dedicati a un lavoro in solitaria sul campo, mentre Zaniolo, reduce da un infortunio, è stato impegnato in un percorso individuale e lo sarà per i prossimi dieci giorni. I tre comunque dovrebbero recuperare senza problemi per la Supercoppa Europea del 14 agosto contro il Real Madrid a Varsavia. Quando l’unico assente sicuro sarà Scalvini che si dedica solo a terapie essendosi rotto il crociato.