Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Altri sport / Bergamo Città
Lunedì 22 Settembre 2025

In Puglia la 19ª Granfondo Ciclistica dei Trapiantati: dal 27 settembre al 4 ottobre

L’EVENTO. Una manifestazione per promuovere la donazione di organi L’Associazione Amici del Trapianto di Fegato OdV di Bergamo, in collaborazione con la Asst Papa Giovanni XXIII e il Centro Regionale Trapianti della Puglia.

La presentazione della Granfondo in Comune a Bergamo con l’assessore allo Sport Marcella Messina
La presentazione della Granfondo in Comune a Bergamo con l’assessore allo Sport Marcella Messina

Bergamo

La 19ª edizione della Granfondo Ciclistica dei Trapiantati in programma in Puglia dal 27 settembre al 4 ottobre, è aperto a tutti i ciclisti trapiantati d’organo e ha lo scopo di diffondere la cultura della donazione e sensibilizzare scuole e comunità.

Il percorso: da Galatone a Foggia

La carovana partirà da Bergamo il 27 settembre per raggiungere Galatone (LE), sede della prima tappa fissata per lunedì 29 settembre. Da lì i ciclisti attraverseranno Taranto, Monopoli, Bari e Barletta, fino al traguardo finale di Foggia venerdì 3 ottobre.

Il gruppo è composto da 24 persone: 8 trapiantati, 13 ciclisti (6 trapiantati di cuore, fegato e midollo), 11 volontari con 3 pulmini e un furgone. La carovana è autonoma, guidata dal direttore sportivo Diego Vezzoli e dal responsabile sanitario Mariangelo Cossolini.

Le testimonianze dei trapiantati nelle scuole e negli ospedali

Lungo il percorso, la Granfondo prevede incontri con studenti, docenti, comunità e istituzioni per sensibilizzare sul valore della donazione.

Incontri nelle scuole (ore 8:30-10:30)

29 settembre – Galatone (LE): Istituto Enrico Medi, via Antonio Scorrano 6 (alle 10:30 partenza ufficiale).

30 settembre – Taranto (TA): Istituto Maria Pia, via Galileo Galilei 27.

1 ottobre – Monopoli (BA): Istituto Tecnico Vito Sante Longo, via Cesare Beccaria 23/25.

2 ottobre – Bari (BA): Istituto Ettore Majorana, via Salvatore Tramonte 2.

3 ottobre – Barletta (BT): Istituto Léontine e Giuseppe De Nittis, via Michele Cassandro 2.

Incontri negli ospedali (ore 17:00-18:00)

29 settembre – Taranto (TA): Presidio ospedaliero SS. Annunziata, via Bruno 1.

30 settembre – Monopoli (BA): Ospedale cittadino, largo Veneziani 21.

1 ottobre – Bari (BA): Policlinico di Bari, piazzale Giulio Cesare 11.

2 ottobre – Barletta (BT): Ospedale “Mons. Dimiccoli”, viale Ippocrate 15.

3 ottobre – Foggia (FG): Ospedale di Foggia, via L. Pinto.

«Un simbolo di rinascita e speranza»

«La Granfondo dei trapiantati vuole diffondere nelle scuole e nelle comunità la cultura della donazione – spiega Marco Bozzoli, presidente dell’Associazione Amici del Trapianto di Fegato – dimostrando che chi riceve un organo può tornare a una vita normale e anche a praticare sport impegnativi».

Per Marcella Messina, assessora del Comune di Bergamo, la Granfondo «è molto più di una competizione: è un viaggio collettivo che celebra la forza dello sport e il valore della solidarietà».

Anche la Asst Papa Giovanni XXIII sottolinea il valore dell’iniziativa: «Un format che da 19 anni promuove la donazione – afferma Gianluca Vecchi, direttore amministrativo – offrendo occasioni di confronto preziose con studenti e cittadini».

Diffondere la scelta della donazione

«Esprimere la propria volontà in vita significa alleggerire i familiari da un peso enorme e offrire ad altri la possibilità di vivere – ricorda Sergio Vedovati, responsabile del Coordinamento prelievo e trapianto d’organo dell’Asst Papa Giovanni XXIII».

Come sottolinea Mariangelo Cossolini, vicepresidente dell’Associazione, «la Granfondo è anche un modo per fare attività fisica, con benefici per la salute e per la durata dell’organo trapiantato».

Organizzazione e ringraziamenti

Responsabili generali: Marco Bozzoli (presidente), Diego Vezzoli (direttore sportivo), Mariangelo Cossolini (direttore sanitario e logistica), Carla Chiocchi e Oliver Bigoni (logistica e cucina).

Un ringraziamento particolare va al prof. Loreto Gesualdo, al Comitato Organizzatore, all’ASST Papa Giovanni XXIII, al Comune di Bergamo, all’AIDO nazionale e locali e alla Coldiretti Bergamo, che ha messo a disposizione prodotti per i pasti dei partecipanti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Barletta
Foggia
Galatone
Monopoli
Taranto
Salute
Specializzazioni mediche
Sport
Ospedali, Cliniche
Gianluca Vecchi
Diego Vezzoli
Giovanni XXIII
Marco Bozzoli
Marcella Messina
Sergio Vedovati
Coldiretti Bergamo
Associazione Amici
ASST Papa