«Amare una Dea», al Gres Art 671 la presentazione di un nuovo libro sull’Atalanta

Si tratta dell’ultimo volume sul fenomeno Atalanta, «un’anomalia diventata uno stile», il libro curato dal giornalista Fabio Finazzi, e firmato da sei tifosi eccellenti. L’appuntamento è il 5 dicembre alle 18.30 al Gres Art 671, in via San Bernardino a Bergamo. Ospite d’onore Luca Percassi, ad dell’Atalanta . Nel libro le storie di passione e tifo del regista Davide Ferrario, il sondaggista Nando Pagnoncelli (col cronista Simone Bianco), lo scienziato Giuseppe Remuzzi, l’inviato-scrittore Gigi Riva e i giornalisti Donatella Tiraboschi e Pietro Serina. Un intreccio di trame autobiografiche e slanci letterari, ricco di aneddoti e retroscena inconfessabili.

«Amare una Dea», la copertina del libro

È la fascinazione del tifo, l’unica prospettiva da cui si può davvero capire il fenomeno Atalanta. Un affresco ricondotto a unità da una parola magica, Appartenenza, a cui il club dovrebbe ispirare il suo museo. E in effetti ogni atalantino finirà per identificarsi in questa narrazione a più voci che attraversa tutte le generazioni del prima e del dopo Gasperini, il vate-spartiacque di una storia gloriosa iniziata il 17 ottobre 1907. Ma intrigherà anche chi, tifoso tiepido o indifferente, ha la curiosità di capire chi diavolo è questa Dea impertinente, venuta dalla provincia, che fa perdere la testa a cotanta schiera di affermati professionisti e ha portato lo scompiglio in Europa.