Amigoni ci ha preso gusto: a Santa Caterina Valfurva due successi in 24 ore

L’appetito vien mangiando, si sa. E Sofia Amigoni ci ha preso gusto. Trascorse solo 24 ore dalla vittoria nel gigante Fis Njr di Santa Caterina Valfurva, la 19enne di Seriate dello Sc Radici si è ripetuta in gara2, dando una sonora lezione a tutte, a partire dalla coetanea di Rogno, Beatrice Magri , che si è fermata alla piazza d’onore; sul terzo gradino del podio la piemontese Matilde Casse. Nel maschile top ten assoluta solo per Paolo Valoti , ottavo; tra gli Aspiranti il radicino Andrea Canova e la coppia dello Sc Zanetti-Goggi, Simone Serioli ed Enrico Musitelli , sono rispettivamente terzo, quarto e quinto.

Coppa Europa, delusione Guerinoni

In Coppa Europa, nel secondo gigante svizzero di Zinal, la zognese Alessia Guerinoni ha patito un’altra delusione ripetendo il copione di gara1: dopo una buona prima manche, in cui era nona, è uscita nella seconda. Vittoria per l’elvetica Derbellay davanti alla tedesca Fritz e alla francese Abouly, con ben tre azzurre in top ten: Sophie Mathiou e Carole Agnelli settime pari merito e Laura Steinmair 9ª.