Amigoni e Gerosa, prestigiosa convocazione per i Mondiali juniores

Sofia Amigoni e Lorenzo Gerosa sono stati convocati per i Campionati del Mondo juniores di sci alpino, che si terranno dal 7 al 15 marzo a Narvik, in Norvegia. La Fisi ha ufficializzato i sedici componenti della rappresentativa italiana: Amigoni, 20enne di Seriate, milita nello Sc Radici e sarà al via nelle discipline veloci, libera e superG (non escluso nemmeno il gigante); il coetaneo Gerosa (ex compagno di squadra, oggi al Cs Esercito) in quella tecniche, slalom e gigante.