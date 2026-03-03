Burger button
Sport / Bergamo Città Martedì 03 Marzo 2026

Amigoni e Gerosa, prestigiosa convocazione per i Mondiali juniores

SCI ALPINO. Bella soddisfazione per i due ventenni bergamaschi: l’evento iridato è in programma in Norvegia dal 7 al 15 marzo.

Sofia Amigoni, 20 anni, seriatese, parteciperà nelle discipline veloci
Sofia Amigoni, 20 anni, seriatese, parteciperà nelle discipline veloci
(Foto di Foto Studio Osvaldo)

Sofia Amigoni e Lorenzo Gerosa sono stati convocati per i Campionati del Mondo juniores di sci alpino, che si terranno dal 7 al 15 marzo a Narvik, in Norvegia. La Fisi ha ufficializzato i sedici componenti della rappresentativa italiana: Amigoni, 20enne di Seriate, milita nello Sc Radici e sarà al via nelle discipline veloci, libera e superG (non escluso nemmeno il gigante); il coetaneo Gerosa (ex compagno di squadra, oggi al Cs Esercito) in quella tecniche, slalom e gigante.

Lorenzo Gerosa in azione
Lorenzo Gerosa in azione
(Foto di Foto Studio Osvaldo)

Entrambi ottavi nel Gp Italia

In attesa del grande evento iridato di Narvik, i due orobici si sono disimpegnati nel Gp Italia: entrambi hanno chiuso all’ottavo posto, rispettivamente nel gigante di San Giovanni di Fassa e nello slalom valdostano di Ayas-Antagnod.

Bergamo
Sport
Sci alpino
Sofia Amigoni
Lorenzo Gerosa
sc radici