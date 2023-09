Anche Paganelli finisce il Tor de Géants. Prima delle bergamasche e 4ª tra le donne

Paganelli,30enne valdostana trapiantata a Orezzo e in forza al Team Elle Erre, ha concluso le sue fatiche (330 km, +24mila metri di dislivello) alle 4,06 di giovedì mattina - tempo di 90h05’13” - con un poco di rammarico per aver sfiorato il podio ma con la consapevolezza di aver disputato una grande prova nella quale ha scongiurato anche l’ipotesi del ritiro perché non riusciva ad alimentarsi. Ha migliorato di quattro ore il suo tempo del 2021, ma allora conquistò il secondo posto, a testimonianza di una competitività schizzata alle stelle. «Nell’ultimo giorno le gambe giravano: sono tornata a pensare alla classifica quando avevo messo via il pensiero…».