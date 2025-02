Assegnato a Gasperini il premio Bearzot: «Sinonimo da anni di bel gioco e risultati»

Da Simone Inzaghi a Gian Piero Gasperini , è il tecnico dell’Atalanta ad aggiudicarsi la XIV edizione del Premio nazionale Enzo Bearzot, riconoscimento promosso dall’Us Acli insieme alla Figc. «È da molti anni sinonimo di bel gioco e risultati, non facendo mai venire meno serietà del carattere, vocazione didattica e senso del gruppo. Tutte caratteristiche, queste, che lo accomunano ad Enzo Bearzot», la motivazione con la quale la giuria, coordinata da Piercarlo Presutti, capo della redazione sportiva dell’Ansa, ha nominato il tecnico nerazzurro “in modo plebiscitario” come vincitore del 2025 . Un premio che l’allenatore condivide «i giocatori, lo staff, il club e tutta Bergamo».

La consegna il 24 marzo al Coni

Arriva dopo un vero e proprio «magistero» nel capoluogo lombardo, in quanto Gasperini è da nove anni sulla panchina della Dea, per un’esperienza che ha raggiunto il suo apice lo scorso anno con la vittoria dell’Europa League. «La continuità di risultati culminata con lo storico successo intercontinentale e la sua straordinaria capacità nella valorizzazione dei giovani, per cui tutti il calcio italiano deve ringraziarlo, sono i principali motivi della scelta di Gasperini - spiega il presidente della Figc, Gabriele Gravina, durante l’annuncio in conferenza stampa nella sala Paolo Rossi della Federcalcio -. In particolare, apprezzo di lui la sua formazione approfondita, la sua dedizione quasi maniacale e la sua tenacia incrollabile. È maturato attraverso anni di gavetta e si è affermato solo grazie al suo lavoro, e in questo ci vedo una bella similitudine con Bearzot».