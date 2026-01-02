Sport / Bergamo Città
Venerdì 02 Gennaio 2026
Asta benefica maglie Atalanta: Scamacca insidia il primato di de Roon
L’INIZIATIVA SOLIDALE. Mancano dieci giorni alla chiusura dell’asta benefica delle maglie dell’Atalanta del «Christmas Match 2025».
L’iniziativa, giunta alla 15a edizione e organizzata dall’Atalanta in collaborazione con Bergamo Tv (canale 15 digitale terrestre - streaming , mette in palio le 26 speciali casacche natalizie preparate e indossate dall’intero organico della prima squadra in occasione di Atalanta-Cagliari 2-1 dello scorso 13 dicembre.
Il ricavato in beneficenza
Tramite il Fondo Atalanta aperto dalla società nerazzurra alla Fondazione della Comunità Bergamasca Onlus, il ricavato sarà interamente devoluto all’associazione Amici della Pediatria, che dal 1990 presta la propria opera di volontariato presso l’ospedale di Bergamo, e destinato alla ricerca scientifica sostenendo i progetti del dottor Lorenzo D’Antiga, direttore del dipartimento materno-infantile e pediatrico del Papa Giovanni XXIII.
L’asta si chiude a Tutto Atalanta il 12 gennaio
L’asta benefica chiuderà definitivamente i battenti nel corso della puntata di «TuttoAtalanta» di lunedì 12 gennaio: fino ad allora si potranno fare offerte in qualsiasi momento con sms al 335.6969423, con email ad [email protected] e sui profili Facebook e Instagram di TuttoAtalanta Bergamo Tv dove sono pubblicati gli aggiornamenti delle maglie che saranno anche autografate.
Sono accettate offerte per più casacche, ma alla fine ciascuna dovrà avere un vincitore diverso: nelle ultime ore sono arrivati rilanci importanti per le maglie di Scamacca (1600 euro), Djimsiti (1100), Scalvini (800) e Ahanor (700) mentre le più economiche sono quelle di Bakker e Sportiello (500).In allegato tutte le quotazioni: sabato spazio alla partita, il prossimo aggiornamento sarà nella serata di domenica 4 gennaio.
Qui tutte le quotazioni
15 - DE ROON 1700
09 - SCAMACCA 1600
11 - LOOKMAN 1600
08 - PASALIC 1500
23 - KOLASINAC 1500
19 - DJIMSITI 1100
16 - BELLANOVA 1000
17 - DE KETELAERE 1000
29 - CARNESECCHI 1000
59 - ZALEWSKI 1000
77 - ZAPPACOSTA 1000
13 - EDERSON 900
44 - BRESCIANINI 900
07 - SULEMANA 800
42 - SCALVINI 800
04 - HIEN 750
69 - AHANOR 700
47 - BERNASCONI 610
03 - KOSSOUNOU 600
10 - SAMARDZIC 600
31 - ROSSI 600
90 - KRSTOVIC 600
06 - MUSAH 550
70 - MALDINI 550
05 - BAKKER 500
57 - SPORTIELLO 500
