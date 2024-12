Atalanta, il 31 dicembre i tifosi a Zingonia per salutare e ringraziare la squadra

Inter-Atalanta si gioca il 2 gennaio a Riyad, capitale dell’Arabia Saudita . La partita è in programma alle 20. La squadra nerazzurra partirà per la trasferta martedì e proprio in occasione dell’ultimo allenamento i tifosi si sono dati appuntamento a Zingonia per festeggiare società e giocatori.

L’appuntamento è fissato per martedì 31 dicembre alle 11 all’esterno del centro sportivo Bortolotti di Zingonia: «Sarà l’occasione per ringraziare tutta la squadra per questo fantastico 2024 e per caricarli in previsione della partita contro l’Inter».