Atalanta a Marsiglia senza Brescianini. In attacco possibile coppia De Ketelaere-Lookman

L’allenamento di rifinitura prima del match di Champions League ha messo ko Marco Brescianini : il centrocampista non è partito per Marsiglia a causa di un risentimento muscolare all’adduttore destro. Il giocatore, che in Francia sarebbe probabilmente andato in panchina, dovrebbe sottoporsi a degli esami: in caso di lesioni potrebbe stare fuori qualche settimana. Fortunatamente dopo il match di domenica 9 novembre con il Sassuolo ci sarà la sosta.

Contro l’Olympique senza centravanti?

Marco Brescianini

(Foto di Magni Paolo Foto)

Per quanto riguarda la formazione che mercoledì 5 novembre alle 21 sfiderà l’Olympique, l’Atalanta potrebbe tornare allo schieramento d’attacco che ha iniziato il match col Milan, senza centravanti. Sia per ragioni tattiche, sia perché i due centravanti di ruolo, Scamacca e Krstovic, per una ragione o per l’altra stanno faticando. Nel 3-4-1-2, Juric potrebbe schierare dunque Pasalic trequartista e De Ketelaere-Lookman davanti. L’alternativa è un tridente con con Cdk «falso nueve», con Samardzic o Sulemana titolare. In difesa potrebbero essere confermati Kossounou, Hien e Djimsiti, con Ahanor comunque in lizza. Il rientrante de Roon ed Ederson dovrebbero formare la coppia di centrocampisti centrali, con Pasalic eventualmente in concorrenza nel caso di arretramento. Solita abbondanza numerica sulle fasce: Zalewski, Bellanova, Zappacosta e Bernasconi per due posti. Kolasinac, ex di turno, andrà in panchina.