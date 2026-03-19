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Sport / Bergamo Città Giovedì 19 Marzo 2026

Atalanta al completo verso il Verona: Palladino ha l’imbarazzo della scelta

CALCIO. Dopo l’eliminazione dalla Champions i nerazzurri, al completo col ritorno di Musah, si rituffano nel campionato: in campo domenica alle 15 alla New Balance Arena.

Redazione Web
Redazione Web

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L’attaccante Giacomo Raspadori ha recuperato dalla lesione al bicipite femorale
L’attaccante Giacomo Raspadori ha recuperato dalla lesione al bicipite femorale
(Foto di Afb)

Bergamo

Con il rientro di Musah, che era squalificato nella notte di Monaco di Baviera in cui l’Atalanta ha salutato la Champions League, il gruppo nerazzurro torna al completo in vista del match di Serie A di domenica 22 marzo alle 15 alla New Balance Arena contro il Verona. È la prima volta che ci sono tutti i giocatori in campionato (in Coppa Italia era già successo contro la Juve).

Tornano molti titolari

Palladino contro gli scaligeri ha alternative in ogni ruolo: molti dei titolari che non sono partiti dal 1’ in Champions (per esempio Carnesecchi, de Roon, Zappacosta, Zalewski e Kolasinac) dovrebbero rientrare. In difesa potrebbero giocare Scalvini, Djimsiti (o Hien) e Kolasinac, sulle fasce Zappacosta e Bernasconi in pole con Bellanova in lizza; i centrocampisti dovrebbero essere de Roon ed Ederson. In attacco l’imbarazzo della scelta: De Ketelaere o Samardzic a destra, Scamacca o Krstovic al centro e Zalewski o Raspadori (che è entrato a gara in corso a Monaco, avendo smaltito la lesione al bicipite femorale) a sinistra. Pasalic è il jolly.

Dopo essersi allenati nella mattinata di giovedì 19 ancora in Germania, i nerazzurri sono attesi da una seduta pomeridiana a Zingonia venerdì 20.

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