Atalanta, allenamento a porte aperte verso la Coppa Italia: appuntamento domenica allo stadio

Sarà un fine settimana (18-19 aprile) particolare per l’Atalanta, tra la trasferta di Roma (in campo alle 20.45 di sabato) e l’avvicinamento alla semifinale di ritorno di Coppa Italia. Se sabato sera all’Olimpico la presenza dei tifosi nerazzurri sarà limitata dalle restrizioni, domenica la squadra potrà ritrovare il sostegno del proprio pubblico.