Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Sport / Bergamo Città Venerdì 17 Aprile 2026

Atalanta, allenamento a porte aperte verso la Coppa Italia: appuntamento domenica allo stadio

L’EVENTO. Sabato gara all’Olimpico, domenica 19 aprile, alle 12.30, allenamento aperto spinto dalla Curva Pisani: «Tutti in curva» per inseguire la finale di Coppa Italia.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Atalanta, allenamento a porte aperte verso la Coppa Italia: appuntamento domenica allo stadio

Sarà un fine settimana (18-19 aprile) particolare per l’Atalanta, tra la trasferta di Roma (in campo alle 20.45 di sabato) e l’avvicinamento alla semifinale di ritorno di Coppa Italia. Se sabato sera all’Olimpico la presenza dei tifosi nerazzurri sarà limitata dalle restrizioni, domenica la squadra potrà ritrovare il sostegno del proprio pubblico.

Alle 12.30 del 19 aprile è infatti in programma un allenamento a porte aperte al New Balance Arena di Bergamo, iniziativa nata dalla spinta della Curva per caricare la squadra in vista della sfida contro la Lazio, in programma mercoledì 22 aprile alle 21. Si riparte dal 2-2 dell’andata, con in palio l’accesso alla finale.

A confermare il clima è anche un volantino della Curva Pisani diffuso in rete: «Tutti in curva» l’invito ai tifosi, chiamati a «spingere la squadra verso l’ennesima pagina storica» e a far sentire «cosa significa rappresentare questa città». Un messaggio chiaro: la semifinale «vale più di una partita» ed è «la porta verso Roma», verso un trofeo sfiorato più volte negli ultimi anni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Roma
Sport
Calcio
Politica
governo
Organizzazioni sportive
Atalanta
lazio
Curva Pisani