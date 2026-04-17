Atalanta, allenamento a porte aperte verso la Coppa Italia: appuntamento domenica allo stadio
L’EVENTO. Sabato gara all’Olimpico, domenica 19 aprile, alle 12.30, allenamento aperto spinto dalla Curva Pisani: «Tutti in curva» per inseguire la finale di Coppa Italia.
Sarà un fine settimana (18-19 aprile) particolare per l’Atalanta, tra la trasferta di Roma (in campo alle 20.45 di sabato) e l’avvicinamento alla semifinale di ritorno di Coppa Italia. Se sabato sera all’Olimpico la presenza dei tifosi nerazzurri sarà limitata dalle restrizioni, domenica la squadra potrà ritrovare il sostegno del proprio pubblico.
Alle 12.30 del 19 aprile è infatti in programma un allenamento a porte aperte al New Balance Arena di Bergamo, iniziativa nata dalla spinta della Curva per caricare la squadra in vista della sfida contro la Lazio, in programma mercoledì 22 aprile alle 21. Si riparte dal 2-2 dell’andata, con in palio l’accesso alla finale.
A confermare il clima è anche un volantino della Curva Pisani diffuso in rete: «Tutti in curva» l’invito ai tifosi, chiamati a «spingere la squadra verso l’ennesima pagina storica» e a far sentire «cosa significa rappresentare questa città». Un messaggio chiaro: la semifinale «vale più di una partita» ed è «la porta verso Roma», verso un trofeo sfiorato più volte negli ultimi anni.
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