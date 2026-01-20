Sport / Bergamo Città
Martedì 20 Gennaio 2026
Atalanta, allenamento alla vigilia dell’Athletic. C’è Lookman - Foto
CALCIO. Il nigeriano di ritorno dalla Coppa d’Africa. Alle 18,30 la conferenza stampa di Palladino, al suo fianco Ederson.
Bergamo
In Champions League per continuare a sognare. L’Atalanta si prepara per la sfida di mercoledì 21 gennaio, a Bergamo, contro l’Athletic: obiettivo tre punti anche nella penultima giornata della fase campionato, per confermarsi tra le prime otto della maxi classifica.
Atalanta, allenamento alla vigilia dell’Athletic
Rientrato Lookman: primo allenamento per il nigeriano, nell’ultimo mese impegnato in Coppa d’Africa. Contro i baschi partirà dalla panchina, mentre crescono le chance per Djimsiti, in ballottaggio con Hien per una maglia al centro della difesa. Pienamente recuperato Kolasinac, non ancora a disposizione Bellanova.
Alle 18,30 la conferenza stampa
Alle 18,30, dallo stadio di Bergamo, la conferenza stampa di Raffaele Palladino verso la sfida contro l’Athletic. Con l’allenatore, in questa vigilia di Champions League ci sarà il brasiliano Ederson.
