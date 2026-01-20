Burger button
Sport / Bergamo Città
Martedì 20 Gennaio 2026

Atalanta, allenamento alla vigilia dell’Athletic. C’è Lookman - Foto

CALCIO. Il nigeriano di ritorno dalla Coppa d’Africa. Alle 18,30 la conferenza stampa di Palladino, al suo fianco Ederson.

Redazione Web
Redazione Web
Vigilia di Champions League, Atalanta al lavoro sul campo di Zingonia
Vigilia di Champions League, Atalanta al lavoro sul campo di Zingonia
(Foto di Afb)

Bergamo

In Champions League per continuare a sognare. L’Atalanta si prepara per la sfida di mercoledì 21 gennaio, a Bergamo, contro l’Athletic: obiettivo tre punti anche nella penultima giornata della fase campionato, per confermarsi tra le prime otto della maxi classifica.

Atalanta, allenamento alla vigilia dell’Athletic

In Champions League per continuare a sognare. L’Atalanta si prepara per la sfida di mercoledì 21 gennaio, a Bergamo, contro l’Athletic.

Rientrato Lookman: primo allenamento per il nigeriano, nell’ultimo mese impegnato in Coppa d’Africa. Contro i baschi partirà dalla panchina, mentre crescono le chance per Djimsiti, in ballottaggio con Hien per una maglia al centro della difesa. Pienamente recuperato Kolasinac, non ancora a disposizione Bellanova.

Alle 18,30 la conferenza stampa

Alle 18,30, dallo stadio di Bergamo, la conferenza stampa di Raffaele Palladino verso la sfida contro l’Athletic. Con l’allenatore, in questa vigilia di Champions League ci sarà il brasiliano Ederson.

Bergamo
Sport
Calcio
Raffaele Palladino
Atalanta
Athletic