Sport / Bergamo Città
Venerdì 12 Settembre 2025

Atalanta, allenamento individuale per Lookman. Convocazione in bilico

CALCIO. Il nigeriano ha chiesto di poter svolgere una seduta per recuperare dal viaggio e dagli impegni con la nazionale.

Redazione Web
Redazione Web

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Lookman a Zingonia nei primi giorni di preparazione
Lookman a Zingonia nei primi giorni di preparazione

Bergamo

Dopo gli impegni con la nazionale nigeriana, Ademola Lookman è rientrato a Zingonia. L’attaccante nigeriano non si è allenato coi compagni: ha chiesto e ottenuto di poter svolgere una seduta individuale per recuperare dal lungo viaggio e dalle due partite giocate contro Rwanda e Sudafrica.

Convocazione in bilico

Le sue condizioni verranno rivalutate dallo staff nella giornata di sabato 13 settembre, per prendere una decisione definitiva sulla convocazione, che ovviamente resta in bilico, per la partita di domenica 14 contro il Lecce.

