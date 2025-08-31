Sport / Bergamo Città
Atalanta, in arrivo Musah. Per Ederson un mese di stop
CALCIO. Fatta per l’arrivo in prestito con diritto di riscatto del centrocampista del Milan. Operazione di pulizia del menisco per il brasiliano.
Bergamo
Ultimi giorni di calciomercato, Atalanta al lavoro per completare la rosa a disposizione di Juric. Nella mattinata di domenica 31 agosto è arrivato il via libera per la chiusura della trattativa con il Milan per Yunus Musah, centrocampista statunitense classe 2002: è atteso a Bergamo in prestito con diritto di riscatto, per una cifra complessiva tra i 25 e i 30 milioni.
Ederson, un mese di stop
Restando in tema centrocampo, Ederson si è sottoposto a un’indagine artroscopica per la pulizia del menisco infiammato, problema accusato già nelle scorse settimane, prima del Trofeo Bortolotti contro la Juventus. Il 26enne centrocampista brasiliano non è stato convocato per la trasferta di Parma: si ipotizzano circa quattro settimane di stop, fino al termine della sosta per le nazionali di ottobre.
