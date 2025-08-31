Atalanta, in arrivo Musah. Per Ederson un mese di stop

Ultimi giorni di calciomercato, Atalanta al lavoro per completare la rosa a disposizione di Juric. Nella mattinata di domenica 31 agosto è arrivato il via libera per la chiusura della trattativa con il Milan per Yunus Musah, centrocampista statunitense classe 2002: è atteso a Bergamo in prestito con diritto di riscatto, per una cifra complessiva tra i 25 e i 30 milioni.