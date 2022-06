Atalanta, assemblea lampo per chiudere un ciclo

È durata meno di un quarto d’ora, nel pomeriggio di mercoledì 15 giugno, l’Assemblea straordinaria dei soci dell’Atalanta che ha deliberato lo spostamento dell’esercizio sociale del club. Nella sede di Zingonia, i rappresentanti della gestione Percassi hanno deliberato anche per conto dei nuovi azionisti di riferimento che fanno capo allo statunitense Steve Pagliuca, presenti per delega. Si trattava di cambiare i termini d’inizio e fine esercizio, che dal 2011, dopo l’ingresso in società della famiglia Percassi, erano stati spostati per farli coincidere con l’anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre). Questo per comprendere il bilancio del club nel bilancio consolidato del gruppo Percassi. Ora, a 11 anni di distanza, dopo l’ingresso nell’Atalanta dei nuovi soci d’oltre oceano, ecco la scelta di riportare l’esercizio alle scadenze abituali della stagione sportiva: dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno successivo. Si tratta di un passaggio formale, ma di grande significato simbolico: in sostanza si chiude un ciclo, quello iniziato appunto nel 2011 con il ritorno di Antonio Percassi alla presidenza , che ha portato la squadra nerazzurra a scalare sul campo la classifica della Serie A (fino ad approdare per tre stagioni consecutive alla Champions League partendo dalla zona salvezza) ma anche la società a scalare quella dei fatturati, dalle ultime posizioni fra le società iscritte al massimo campionato fino a raggiungere quelle di vertice a ridosso delle big tradizionali.