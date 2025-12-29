Atalanta, asta delle maglie del Christmas Match: salgono Lookman e Pasalic

Per gli Amici della Pediatria

L’iniziativa, giunta alla 15a edizione e organizzata dall’Atalanta in collaborazione con Bergamo Tv (canale 15 digitale terrestre - streaming www.bergamotv.it), mette in palio le 26 speciali casacche natalizie preparate e indossate dall’intero organico della prima squadra in occasione di Atalanta-Cagliari 2-1 dello scorso 13 dicembre. Tramite il Fondo Atalanta aperto dalla società nerazzurra presso la Fondazione della Comunità Bergamasca Onlus, il ricavato sarà interamente devoluto all’associazione Amici della Pediatria, che dal 1990 presta la propria opera di volontariato presso l’ospedale di Bergamo, e destinato alla ricerca scientifica sostenendo i progetti del dottor Lorenzo D’Antiga, direttore del dipartimento materno-infantile e pediatrico del Papa Giovanni XXIII.

Rilanci fino al 12 gennaio

L’asta benefica chiuderà definitivamente i battenti con la puntata di «TuttoAtalanta» di lunedì 12 gennaio: fino ad allora si potranno fare rilanci in qualsiasi momento con sms al 335.6969423, con email ad [email protected] e sui profili Facebook e Instagram di TuttoAtalanta Bergamo Tv dove sono pubblicati gli aggiornamenti delle maglie che saranno anche autografate dal rispettivo calciatore. Sono accettate offerte per più casacche, ma alla fine ciascuna dovrà avere un vincitore diverso: in vetta alla classifica delle quotazioni resta a 1700 euro la maglia numero 15 del capitano nerazzurro Marten de Roon, seguita a 1600 da Lookman e a 1500 da Pasalic, Scamacca e Kolasinac. La casacca più economica adesso è quella del secondo portiere Sportiello, valutata 450 euro: nelle ultime ore importanti rimbalzi per le maglie di Brescianini (900), Hien, Bernasconi e Ahanor (600). Il prossimo aggiornamento sarà nella serata di martedì 30 dicembre e sarà l’ultimo del 2025.