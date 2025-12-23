Atalanta, avanti con gli allenamenti. In campo anche la Vigilia

Sullo sfondo le sfide alla Roma, il 3 gennaio, e al Bologna il 7. Nella mattinata del 23 dicembre Pašalić ha lavorato in gruppo, di rientro dalla Croazia dopo alcuni giorni di permesso per la scomparsa del padre. Sul fronte infortunati, Bakker si è allenato individualmente in campo, solo terapie per Djimsiti e Bellanova.