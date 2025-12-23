Burger button
Sport / Bergamo Città
Martedì 23 Dicembre 2025

Atalanta, avanti con gli allenamenti. In campo anche la Vigilia

CALCIO. L’Atalanta continua ad allenarsi in ottica della prossima gara, in programma contro l’Inter domenica 28 alle 20.45 alla New Balance Arena.

Redazione Web
Redazione Web
Mister Palladino
Mister Palladino

Bergamo

Sullo sfondo le sfide alla Roma, il 3 gennaio, e al Bologna il 7. Nella mattinata del 23 dicembre Pašalić ha lavorato in gruppo, di rientro dalla Croazia dopo alcuni giorni di permesso per la scomparsa del padre. Sul fronte infortunati, Bakker si è allenato individualmente in campo, solo terapie per Djimsiti e Bellanova.

Tutti e tre saranno ai box contro l’Inter nella gara che inaugura il trittico d’alta quota. Dopo la sfida alla squadra di Chivu, sabato 3 gennaio a Bergamo alle 20.45 i nerazzurri affronteranno la Roma del grande ex Gasperini prima della gara di mercoledì 7 gennaio alle 18.30 al Dall’Ara contro il Bologna.
Previsto un allenamento la mattina della vigilia di Natale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Bologna
Roma
Sport
Calcio
Berat Djimsiti
Bellanova
Atalanta
Inter